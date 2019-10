A partir desta sexta-feira (18), a Rua Palmyra Crivellaro Bertolde, no bairro Tatuquara, em Curitiba, passa a ter sentido único de circulação da Rua Adolpho Bertoldi para a Rua Fanny Bertoldi. A alteração, que contempla uma quadra da rua, organiza o fluxo de veículos em frente à Escola Municipal João Amazonas.

A implantação da mão única começa a valer a partir das 11h, quando uma equipe técnica da Superintendência de Trânsito (Setran) fará as alterações necessárias na sinalização. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a proposta foi apresentada como reivindicação dos moradores durante o programa Prefeito nos Bairros, que encaminha demandas da população via o serviço de atendimento 156.