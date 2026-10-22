Rua da região central de Curitiba terá dois trechos bloqueados neste fim de semana

A Rua Alcides Munhoz, no bairro Mercês, em Curitiba, terá dois trechos bloqueados neste sábado (24) e domingo (25), a partir das 7h. Os bloqueios acontecem nas quadras entre as ruas Rosa Saporski e Jacarezinho e entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas, para obras de reciclagem do asfalto. Segundo a Prefeitura de Curitiba, os cruzamentos permanecerão liberados, permitindo a circulação transversal de veículos.

Os motoristas que seguem pela Rua Rosa Saporski deverão continuar em frente até a Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, virar à direita e seguir até a Rua Júlio Perneta. Em seguida, deverão virar à direita novamente e continuar até a Avenida Manoel Ribas.

Já quem estiver na Rua Jacarezinho e desejar acessar a Rua Alcides Munhoz pela quadra próxima à Avenida Manoel Ribas deve seguir em frente até a avenida, onde poderá virar à direita, à esquerda ou continuar em frente.

Os trechos interditados estarão sinalizados e equipes com bandeirinhas orientarão os motoristas nos pontos de bloqueio, além de controlar a passagem de veículos autorizados. Em caso de chuva, os serviços poderão ser cancelados ou adiados.

Acesso a hospitais e clínicas

De acordo com a Prefeitura, como a Rua Alcides Munhoz é utilizada para chegar a hospitais e clínicas da região, o acesso para situações de emergência será garantido durante a execução dos serviços, assim como a entrada e a saída de pacientes. Já o acesso aos estacionamentos e a circulação dos demais usuários nos trechos bloqueados ficarão restritos.

Obras do Novo Inter 2

Os trabalhos fazem parte da etapa de reciclagem do asfalto das obras do Novo Inter 2. A Rua Alcides Munhoz integra as obras dos lotes 4.1 e 5 do pacote 1, que contempla cerca de 5,2 quilômetros de intervenções em nove ruas dos bairros Vista Alegre, Mercês, Bom Retiro, São Francisco e Centro Cívico.

A Prefeitura informou que, no segmento entre a Rua Rosa Saporski e a Rua Tenente João Gomes da Silva, já foram concluídos os serviços de drenagem, instalação de fibra óptica e reciclagem do asfalto. No trecho entre a Rua Rosa Saporski e o cruzamento com a Rua Jacarezinho, as equipes seguem trabalhando na instalação da fibra óptica.