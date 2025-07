RU da UTFPR abre as portas para estudantes da UFPR

Com o serviço dos Restaurantes Universitários interrompido, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) acaba de ampliar as medidas emergenciais para mitigar os impactos da falta de refeições. O serviço fornecido nos quatro RUs foi interrompido nesta segunda-feira (14) pela empresa Cozinha Gourmet, responsável pelo fornecimento das refeições.

Segundo a universidade, a empresa descumpriu prazos contratuais, o que afetou diretamente em torno de 2 mil estudantes e servidores, no período de férias. Em resposta ao ocorrido, a UFPR informou que está adotando medidas para minimizar os impactos aos vinculados do Programa de Benefícios Econômicos para Manutenção dos Estudantes (PROBEM).

Desde terça-feira (15), o almoço está sendo servido no RU do Setor de Ciências Agrárias. A partir das próxima quinta-feira (17), o almoço também passará a ser oferecido de segunda a sexta-feira na UTFPR, em Curitiba, aos estudantes PROBEM, até o próximo dia 4 de agosto. Aos finais de semana, as refeições vão continuar sendo servidas no RU Agrárias.

Como acessar o RU UTFPR

ACESSO AO RU REBOUÇAS – BOLSISTAS PROBEM

O acesso ao Restaurante Universitário da UTFPR – Campus Centro exige voucher individual por refeição, que deve ser solicitado diariamente.

Como solicitar o voucher:

Envie e-mail para rureboucas@ufpr.br, informando:

•⁠ ⁠Nome completo

•⁠ ⁠CPF

Horários para solicitar o voucher:

•⁠ ⁠Almoço: das 10h às 13h30

•⁠ ⁠Jantar: das 15h às 18h45

Horários de distribuição das refeições no RU da UTFPR:

•⁠ ⁠Almoço: das 11h às 14h

•⁠ ⁠Jantar: das 17h30 às 19h

O voucher deve ser apresentado no momento do consumo da refeição para validação.

Como ficam os funcionários?

A UFPR explicou em nota que, no que diz respeito à situação dos funcionários da Cozinha Gourmet, houve o bloqueio de todos os créditos ainda devidos à contratada – referentes aos valores pelos serviços prestados em junho – com o objetivo de preservar os direitos trabalhistas dos 159 ex-funcionários.

Além disso, após reunião com a entidade sindical representativa da categoria, a universidade iniciou o processamento do Vale-Alimentação, que deveria ter sido pago pela empresa aos seus colaboradores no dia 14 de julho e não foi honrado. “A medida visa atenuar os prejuízos enfrentados pelos trabalhadores e reafirma o compromisso da UFPR com a proteção e o respeito aos direitos dos profissionais”, reitera a universidade.

