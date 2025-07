Frente fria avança e pode provocar geada já nesta sexta no Paraná

A frente fria que avança pelo Sul do país chega ao Paraná nesta quarta-feira (16) e deve ganhar força a partir da madrugada de quinta-feira (17), trazendo de volta o frio intenso e as pancadas de chuva em algumas regiões do estado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há previsão de chuvas isoladas nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Já na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, o tempo permanece nublado, mas com poucas chances de precipitação.

+ Leia mais Praça “nova” em Curitiba passa por correção após entrega de obra

A chegada da frente fria está associada à atuação de um ciclone e de uma massa de ar polar seco, que deve derrubar as temperaturas em todo o estado. O cenário, com céu limpo, ausência de vento, baixa umidade e mínimas abaixo dos 5 ºC, favorece a formação de geadas, especialmente nas áreas próximas à fronteira com Santa Catarina.

As condições são mais propícias à formação de geada entre a madrugada e o amanhecer de sexta-feira (19) nas regiões Sudoeste, Centro-Sul, Sul, Campos Gerais e parte sul da RMC. Em Pato Branco, por exemplo, os termômetros devem marcar mínima de 4 ºC, com registro de geada.

Planos pro final de semana? Pegue um casaco!

Em Curitiba, que já registra mínima de 9 ºC nesta quarta, o frio deve se intensificar ao longo da semana, com previsão de mínima de 4 ºC no sábado (19). A maior chance de geada na capital ocorre a partir de segunda-feira (21), quando as mínimas devem ficar abaixo dos 3 ºC.

Apesar do frio, o tempo começa a abrir a partir da tarde de sexta-feira (18). O sol deve predominar em grande parte do estado, com destaque para as regiões centrais até o Litoral, que devem registrar temperaturas entre 15 ºC e 17 ºC, sem previsão de chuva.