A rede de distribuição de água que atende os bairros Atuba e Bairro Alto, em Curitiba, e no Bairro Atuba em Colombo foram afetados neste domingo (10), e vários consumidores tiveram problemas no abastecimento. A Sanepar confirmou o problema e acredita que o sistema vai voltar à normalidade ainda nesta manhã de segunda-feira (11).

Segundo a empresa responsável pelo abastecimento de água no Paraná, um rompimento na rede de distribuição que fica dentro da área do reservatório do Bairro Alto, em Curitiba, causou este imprevisto. Equipes trabalharam no conserto da tubulação e o abastecimento deve voltar à normalidade no início da madrugada da segunda-feira (11), mas de forma gradativa.

Rodízio

O sistema de abastecimento de água de Curitiba e Região Metropolitana teve uma melhora com as chuvas desde a segunda quinzena de novembro e os reservatórios estão com 40,90%. A situação nesta manhã de segunda-feira nos quatro reservatórios de Curitiba e região é a seguinte: Piraquara 1 com 39,50% da capacidade, Piraquara 2 com 67,84,%, Passaúna com 46,50% e, com o pior quadro, Iraí com apenas 27,13%. O rodízio segue ativo de 36 horas com água e 36 horas sem. O estado enfrenta a pior estiagem da história, o que levou o governo a estender por mais seis meses o estado de emergência hídrica.