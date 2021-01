A Discovery anunciou nesta sexta-feira (8) que vai produzir neste ano uma versão brasileira do Largados e Pelados, reality show em que os participantes têm que sobreviver em um local inóspito sem roupas. Segundo a empresa, trata-se de um pedido antigo feito pelos fãs do programa.

As inscrições serão abertas no domingo (10) e poderão ser feitas pela internet. De acordo com as informações já disponíveis no site, os interessados devem enviar um vídeo na horizontal, com até 2 minutos de duração, contando por que você deve ser escolhido para participar da primeira temporada de Largados e Pelados – Brasil.

Também é preciso preencher um questionário falando sobre as condições físicas atuais do candidato, a razão pela qual ele quer viver essa aventura e qual seria a maior preocupação no caso de ser selecionado. O canal pago avisa que os participantes precisam ser maiores de idade e que o ideal é tenham experiência prévia em sobrevivência em ambientes hostis. O período de inscrições vai até 28 de fevereiro.

“Durante 21 dias, homens e mulheres –que se conhecem nus diante das câmeras– formarão duplas e serão desafiados a sobreviver em um dos mais inóspitos ambientes do mundo”, explica o texto de apresentação. “Sem comida, água ou roupas. Nesta temporada, um grupo de brasileiros terá a chance de desbravar uma região extremamente desafiadora pela primeira vez! Eles terão que superar desafios físicos e mentais que aumentam dia após dia.”

Exibido desde 2013, o programa se tornou um dos maiores sucessos do canal pago e gerou derivados como Largados e Pelados – A Tribo e Largados e Pelados: Sozinhos, que também aparecem entre as maiores audiências do canal.

Desde domingo, o Discovery está exibindo momentos antológicos da série na semana +Largados, +Pelados. O último episódio vai ao ar também no domingo (10), a partir das 18h50. Clique aqui para tirar suas dúvidas sobre a inscrição.