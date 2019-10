Vinte bairros de Curitiba e região podem ficar sem água nesta quinta-feira (31) por conta de um reparo emergencial no sistema de abastecimento de água. Segundo a Sanepar, são bairros de Curitiba, Fazenda Rio Grande e Araucária.

+Leia mais! Povo de Curitiba quer grana na cidade aplicada em segurança, obras e educação!

Em Curitiba, a falha pode atingir os seguintes bairros: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

Já em Fazenda Rio Grande os afetados são: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jardim São Lourenço, Jardim Brilhante, Jardim Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações e Santarém.

E em Araucária pode faltar água no Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

Quando a água vai voltar?

Segundo a Sanepar, a normalização do sistema está prevista para o final da noite de hoje. Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

+Veja mais! Quer pagar menos IPVA? Saiba como ter ‘desconto’!

Tem caixa d´água?

Os imóveis que tiverem um reservatório de pelo menos 500 litros não sentirão a falha por conta do reparo. Com a caixa de água, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Faltou água, e agora?

Quem sofrer com falta de água pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a recomendação é ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, basta usar aplicativo para celular Sanepar Mobile ou o site da Sanepar.