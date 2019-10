Um jovem de 22 anos foi socorrido na manhã desta quinta-feira ( 31) pelo helicóptero da Polícia Militar na Linha Verde Sul, no bairro Bacacheri, em Curitiba. A situação clínica dele é gravíssima e, por isso, foi encaminhado com urgência ao Hospital do Trabalhador.

A vítima estava em uma moto quando tocou no retrovisor de outra motocicleta, enquanto trafegava pelo corredor da via. Na sequência, o rapaz perdeu o equilíbrio e foi ao chão, sendo atropelado por um caminhão carregado de ferro.

“Não tive tempo para nada. Eu estava devagar e só escutei a gritaria das pessoas na hora. Ele bateu na roda traseira e não tive reação por uns 2 segundos”, disse Rodrigo Machado, 23 anos, motorista do caminhão.

Atendimento de helicóptero

Após o atropelamento, testemunhas entraram em contato rapidamente com o Siate. Devido ao enorme fluxo no local e à gravidade da vítima, o helicóptero foi chamado para atender a ocorrência. A aeronave desceu bem próximo do local do acidente e dali o rapaz foi socorrido ao hospital. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro e nada foi apontado.