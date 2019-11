Trina e um mil passageiros devem deixar Curitiba de ônibus no feriado da Proclamação da República, segundo previsão da Rodoviária de Curitiba. O movimento deverá ser quase o dobro dos dias normais e começa nesta quinta-feira (14).

A estimativa é que 35% dos passageiros tenham como destino o Interior do Estado. O Litoral vem sem segundo lugar, com 25% das passagens, seguido por Santa Catarina (20%) e São Paulo (12%).

De acordo com Élcio dos Anjos, gerente da Rodoviária de Curitiba, haverá aumento do efetivo da rodoviária nos horários de pico, com o apoio de Polícia Militar, Setran, DER e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para melhorar o atendimento ao usuário.

A expectativa é que a maior parte dos embarques aconteça entre o fim da tarde e a noite de quinta-feira e na manhã de sexta-feira. Há perspectiva de reforço no transporte coletivo, principalmente a partir das 18h, nas linhas com parada nas imediações da Rodoviária.

