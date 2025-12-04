Rodovia BR-277 vai ganhar 146 painéis publicitários

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem passa pela Rodovia do Café, BR-277, depois do Parque Barigui, já deve ter percebido uma mudança na paisagem. Painéis estáticos em pontos estratégicos começam a colorir a estrada, em uma iniciativa da Concessionária Via Araucária. Nesta primeira fase, são 36 painéis ao longo da rodovia, mais seis em passarelas e estruturas de LED nas cabines de pedágio.

Para 2026, o projeto vai crescer com a instalação de outros 110 painéis, cobrindo um trecho de 473 quilômetros. Além de ser uma oportunidade para anunciantes (imagina o alcance: mais de 1 milhão de veículos por mês), a iniciativa também carrega um lado social e informativo, com mensagens sobre o trânsito, tempo e campanhas de utilidade pública.

A Midialand, empresa curitibana de mídia exterior, é quem está tocando o projeto em parceria com a Via Araucária. “São novidades que vão impactar positivamente o trajeto de milhares de motoristas todos os dias. Além de melhorar a experiência nas viagens, oferecendo conteúdo e informação, o projeto também representa uma oportunidade qualificada para as marcas se conectarem com o público nas estradas do Paraná”, afirma Juliano Aichinger, CEO da Midialand.

A Via Araucária destaca que esses novos painéis complementam os 10 painéis de mensagens variáveis que já existem no trecho, aqueles que informam sobre tráfego, clima, segurança e alertas operacionais para os motoristas.