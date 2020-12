A quarta-feira (23) será de rodízio no abastecimento de água na região metropolitana de Curitiba. A medida é necessária por conta da forte estiagem que atingiu a capital paranaense e os municípios da região no meio do ano. Em Curitiba o rodízio foi suspenso por causa das chuvas e do nível médio dos reservatórios que abastecem Curitiba e região.

Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), nesta quarta-feira, a pausa no abastecimento começa às 16h, e o retorno deve ocorrer até às 4h do dia 25, sexta-feira.

Bairros afetados pelo rodízio desta quarta-feira (23)

Região Metropolitana

Almirante Tamandaré: Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo, Pq. São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Sto Antonio, Jardim São Venâncio.

Quatro Barras: Centro e Banhadão.

Bocaiuva do Sul: Vila Velha, Jd Yolanda, Vila Costa, Cachoeirinha, Cabeça D’anta.

Colombo (afetados pela área da válvula José Beira Silva): Arruda, Santa Tereza.

Colombo (área da válvula José Leal Fontoura): Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

Colombo (afetados pela área do Booster Uvaranal): Uvaranal, Sapopema.

Colombo (afetados pela área do Booster Colombo Centro): Centro (parcial).

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão): Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto.