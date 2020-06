Nesta quinta-feira (25) novamente bairros de Curitiba e região metropolitana serão afetados pelo rodízio no abastecimento de água. A medida segue como alternativa aos reservatórios da região, que sofreram por causa da estiagem dos últimos meses. Nesta quinta-feira, o rodízio começa às 16h e a normalização está prevista para às 4h do dia 27.

É importante lembrar que bairros destas cidades já estão sendo afetados por causa do rodízio de terça-feira (23) e também pelo de quarta-feira (24).

**Lembrando que os bairros que aparecem repetidos podem ser afetados em diferentes áreas.

Rodízio quinta-feira (25): Veja as regiões afetadas!

Curitiba

*Afetados pela área da Gravidade do Reservatório Cajuru: Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.

*Afetados pela área do Recalque do Reservatório Mercês: Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, Mercês.

*Afetados pela área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade: Cascatinha, Sta.Felicidade, São João.

*Afetados pela área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade: Sta.Felicidade, Butiatuvinha.

*Afetados pela área da Gravidade do Reservatório São Braz: Cascatinha, Sta.Felicidade, São Braz.

*Afetados pela área da Gravidade do Reservatório Parolin: Água Verde, Fanny, Guaira, Parolin, Prado Velho.

*Afetados pela área do Recalque do Reservatório Tatuquara: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.

São José dos Pinhais

Nemare, Parte Borda do Campo, Libanópolis.



*Afetados pela área do Recalque do Reservatório Cotia: Contenda; Francisco Kuzman.

Pinhais

*Afetados pela área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí: Rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa, Jardim Havaí.

*Afetados pela área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: IAPAR, Palmital.

Piraquara

*Afetados pela área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí: Guarituba.

Almirante Tamandaré

*Afetados pela área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade: Tanguá.

Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

Campo Magro

*Afetados pela área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade: Boa Vista.

*Afetados pela Área do Booster Boa Vista: Boa Vista.

*Afetados pela Área do Booster Santa Cecília: Boa Vista

Colombo

*Afetados pela área da Gravidade 1 do Reservatório Vila Guarani: Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Guarani, Maracanã.

*Afetados pela área do Recalque do Reservatório Colônia Faria): Monte Castelo, Colônia Faria, Rincão, Canguiri, Guaraituba.

*Afetados pela área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: Bella Vista, Parque Industrial, Canguiri.

*Afetados pela área da Gravidade colombo sede: Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial). Normalização 26/06 – 4h

*Afetados pela área da válvula Pau Brasil: Parque Embu. Normalização 26/06 – 14h

Campina Grande do Sul

*Afetados pela área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Sta.Cecilia, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Sra das Graças, Joana Olimpia, Moradias Timbu, Sta. Rita de Cassia, Oswaldo Florêncio, Vila Cosme.

*Afetados pela área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita: Jardim Graciosa, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Sta. Fé, Jardim Nossa Sra. das Graças, Timbu Velho, Vila Cosme.

Quatro Barras

*Afetados pela área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: Graciosa, Nossa Sra. Das Graças, Jarim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Menino Deus, Centro, Pousada 4 Barras, Centro, Jardim Orestes Tha, Loteamento Bosque Merhy, Itapira, Chácaras São Sebastião, Florestal, Jardim Acassia, Capininha, São Pedro.

*Afetados pela área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita: Graciosa, Nossa Sra. das Graças, Jardim Menino Deus

Fazenda Rio Grande

*Afetados pela área da Gravidade do Reservatório Centro Faz. Rio Grande: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.

*Afetados pela área do Recalque do Reservatório Centro Faz. Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.

Tijucas do Sul

*Afetados pela área do Reservatório Rincão: Parte da localidade do Rincão; Parte da localidade Campo Alto.

