Apesar de junho começar com previsão de chuva e de temperaturas mais amenas, o rodízio da Companhia de Saneamento do Paraná segue neste mês que se inicia. Neste primeiro dia de junho o rodízio começa às 16h e segue até às 4h de quarta-feira. Serão afetados bairros de Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Almirante Tamandaré e Colombo. Confira a programação do rodízio para os próximos dias.

**Bairros que estão repetidos na lista serão afetados em áreas diferentes.

Veja as cidades e bairros que serão afetados pela medida:

Curitiba

*Área do Recalque do Reservatório Corte Branco): Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba.

*Área do Recalque do Reservatório Tarumã): Tarumã e Capão da Imbuia.

*Área do Recalque do Reservatório São Francisco): Centro, Mercês, São Francisco.

*Área da Gravidade do Reservatório Bacacheri): Bacacheri, Boa Vista.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Bacacheri): Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Sta.Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê.

*Área da Gravidade do Reservatório Mercês): Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido): Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.

*Área da Gravidade do Reservatório da ETA Passaúna): Cidade Industrial, Fazendinha.

*Área do Recalque do Reservatório Tatuquara): Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.

Pinhais

*Área da Gravidade do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2.

São José dos Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Arujá): Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino.

*Área do Recalque do Reservatório Aeroporto): Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão.

*Nemare, Parte Borda do Campo, Libanópolis, Contenda; Francisco Kuzman.

Tijucas do Sul

*Área do Reservatório Rincão): Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto.

Almirante Tamandaré

*Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

Colombo

*Área da Gravidade colombo sede): Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

*Parque Embu.

Tem caixa d´água

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

