O rodízio de abastecimento criado pela Companhia de Abastecimento do Paraná, Sanepar, vai atingir bairros de Curitiba e de mais 10 municípios da região metropolitana nesta segunda-feira (15). O desabastecimento está programado para às 16 horas e a normalização prevista para até às 4 horas de quarta-feira (17).

Participam do rodízio desta segunda-feira os municípios de São José dos Pinhais, Pinhais, Tijucas do Sul, Almirante Tamandaré, Piraquara, Colombo, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras e Campina Grande do Sul (confira a lista completa das regiões afetadas abaixo).

Como todo estado passa por uma das maiores crises hídricas das últimas décadas, a orientação é de a população faça o uso racional da água. A prioridade deve ser alimentação e higiene pessoal, principalmente neste momento de pandemia do coronavírus. A limpeza de calçadas, carros, regar jardins e outras atividades devem ser adiadas nesse momento de escassez.

As dicas de consumo da Sanepar

• Neste período atividades como lavar carros e calçadas devem ser evitadas. Outras dicas são:

• Reduza a lavagem diária de roupa. Acumule e use a capacidade máxima da máquina de lavar.

• A água do último enxágue do tanque ou da máquina pode servir para regar jardim e grama, ensaboar tapetes, tênis e outras peças.

• A água do tanque ou da máquina em que foi lavada a roupa serve para lavar calçadas e pisos. Lembre-se: lavar as calçadas com a mangueira é desperdiçar água tratada. Para “varrer” a sujeira, use a vassoura.

• Feche a cuba da pia, deixando um pouco de água. Ensaboe toda a louça e enxágue com água limpa. Não deixe a torneira aberta durante todo o tempo.

• Cinco minutos de chuveiro consomem 70 litros de água. Reduzir o tempo do banho faz muita diferença na conta.

• Reduza o tempo da torneira aberta enquanto escova os dentes, ensaboa as mãos ou faz a barba. Torneira aberta manda para o ralo 20 litros de água por minuto. Prefira vasos sanitários menores, que utilizam menos água para a descarga.

**Lembrando que os bairros que aparecem repetidos na lista serão atingidos em diferentes áreas.

Confira como será o rodízio de abastecimento nesta segunda-feira (15):

Curitiba



Área da Gravidade do Reservatório Cajuru: Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.

Área do Recalque do Reservatório Mercês: Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, Mercês.

Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade: Cascatinha, Sta.Felicidade, São João.

Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade: Sta.Felicidade, Butiatuvinha.

Área da Gravidade do Reservatório São Braz: Cascatinha, Sta.Felicidade, São Braz.

Área do Recalque do Reservatório Tatuquara: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.

Área da Gravidade do Reservatório Parolin: Água Verde, Fanny, Guaira, Parolin, Prado Velho.

Pinhais

Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí: Rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa, Jardim Havaí.

Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: IAPAR, Palmital.

Piraquara

Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí: Guarituba.

Almirante Tamandaré

Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade): Tanguá.

Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal.

Campo Magro

Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade: Boa Vista.

Área do Booster Boa Vista: Boa Vista.

Colombo

Área da Gravidade 1 do Reservatório Vila Guarani: Mauá, Guaraituba, Palmital, Atuba, Vila Zumbi, Campo Pequeno, Guarani, Maracanã, Monza, Rio Pequeno, São Gabriel.

Área da válvula Colombo sede 1: Arruda, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, Ana Rosa, Santa Tereza, Roça Grande (parcial).

Área do Recalque do Reservatório Colônia Faria: Monte Castelo.

Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: Bella Vista, Parque Industrial, Canguiri.

Campina Grande do Sul

Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Sta.Cecilia, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Sra das Graças, Joana Olímpia, Moradias Timbu, Sta. Rita de Cassia, Oswaldo Florêncio, Vila Cosme.

Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita: Jardim Graciosa, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Sta. Fé, Jardim Nossa Sra. das Graças, Timbu Velho, Vila Cosme.

Quatro Barras

Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: Graciosa, Nossa Sra. Das Graças, Jardim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Menino Deus, Centro, Pousada 4 Barras, Centro, Jardim Orestes Tha, Loteamento Bosque Merhy, Itapira, Chácaras São Sebastião, Florestal, Jardim Acassia, Capininha, São Pedro.

Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita: Graciosa, Nossa Sra. das Graças, Jardim Menino Deus.

Fazenda Rio Grande

Área da Gravidade do Reservatório Centro Faz. Rio Grande: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.

Área do Recalque do Reservatório Centro Faz. Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.

São José dos Pinhais

Parte do Roseira de S. Sebastião, Jurema, Borda do Campo.

Área do Recalque do Reservatório Cotia: Contenda; Francisco Kuzman.

Tijucas do Sul

Área do Reservatório Rincão: Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto.