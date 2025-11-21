Roda-gigante italiana de 22 metros é instalada no calçadão da XV

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma roda-gigante de 22 metros de altura, vinda da Itália, começou a ser instalada na quinta-feira (20/11) no calçadão da Rua XV de Novembro, em Curitiba. A atração faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025 e ficará próxima à Feira Especial de Natal da Praça Osório, no Centro da cidade.

A roda-gigante conta com 16 cabines, cada uma com capacidade para até 4 pessoas (2 adultos e 2 crianças), permitindo que 64 pessoas façam o passeio simultaneamente. O brinquedo oferecerá uma vista panorâmica da região central de Curitiba e estará aberto ao público a partir de 25 de novembro.

+ Leia mais: Às vésperas de começar, Natal Curitiba realiza testes de luz

Além da roda-gigante, uma árvore de Natal de 20 metros de altura foi instalada próxima ao chafariz do calçadão, entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Novos mantos de luz também foram colocados em várias quadras do calçadão da XV.

A atração funcionará de terça a domingo, das 16h às 22h, de 25 de novembro a 26 de dezembro. No dia 2 de dezembro, às 19h, haverá um evento especial de abertura com desfile natalino, personagens temáticos, banda e bailarinos interagindo com a roda-gigante.

A cerimônia de abertura oficial do Natal de Curitiba 2025 está marcada para a próxima segunda-feira (24/11), com o Natal da Praça Santos Andrade.