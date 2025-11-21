Às vésperas de começar, Natal Curitiba realiza testes de luz

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A capital paranaense já está entrando no clima natalino, mesmo antes da estreia oficial do Natal de Curitiba 2025, marcada para a próxima segunda-feira (24/11) às 19h30. Decorações e testes de luz estão sendo instalados por toda a cidade, incluindo árvores de Natal, estrelas de Belém, guirlandas e contornos luminosos que enfeitam atrações no Centro e nos bairros.

O acendimento simultâneo de toda a decoração natalina acontecerá na segunda-feira, durante a abertura oficial da programação na Praça Santos Andrade. Diversos pontos da cidade já exibem estruturas decorativas, como as árvores na Rua XV, Largo da Ordem, Câmara Municipal, Praça Generoso Marques, Ruínas de São Francisco e a novidade na Praça Santos Andrade, que receberá três árvores e dois palcos para espetáculos inéditos.

No Parque Barigui, está sendo montada a maior árvore de Natal da temporada, com 35 metros de altura e 20 toneladas, como parte do Parque Mágico, uma das atrações gratuitas do Disney Celebra: Um Natal Inesquecível. Outros espaços públicos como bosques, parques e o Jardim Botânico também receberam suas árvores natalinas.

Além das árvores, a decoração inclui guirlandas em fachadas de prédios históricos do Largo da Ordem, contornos de luz no Palácio Avenida e nos portais do Passeio Público e Tanguá, e túneis de luz na Feira Especial da Praça Osório e na Rua Iluminada da Família Moletta, no Umbará.

O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura, conta com diversos patrocinadores e oferecerá programação de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro. A iniciativa visa proporcionar um ambiente festivo e atrativo para moradores e visitantes durante o período natalino.

Árvore de Natal “viva” é montada no Largo da Ordem. Curitiba, 14/11/2025. Foto: Isabella Mayer/SECOM