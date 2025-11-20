Balé do Teatro Guaíra apresenta o Quebra Nozes em dezembro; Ingressos e datas

O tradicional espetáculo natalino do Teatro Guaíra será apresentado entre 12 e 16 de dezembro. As quatro sessões do balé O Quebra-Nozes reúnem artistas de todos os corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra. A venda de ingressos começa na segunda-feira (24/11).

Baseado no conto de Hoffmann, publicado em 1816, o balé narra a história de uma menina que recebe do padrinho, Drosselmeier, um excêntrico fabricante de relógios e brinquedos, um boneco quebra-nozes. O presente acaba quebrado pelo irmão da protagonista, dando início à fantasia clássica que marcou gerações.

A produção, uma das mais aguardadas de todos os Natais curitibanos desde 2023, será apresentada no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto. Com concepção e direção-geral de Luiz Fernando Bongiovanni, o espetáculo reúne o Balé Teatro Guaíra, a Escola de Dança Teatro Guaíra, a G2 Cia de Dança e a Orquestra Sinfônica do Paraná, sob regência de Roberto Tibiriçá.

Ao todo, mais de 150 artistas participam do balé, além de equipes técnicas nos bastidores. A montagem também conta com nomes reconhecidos: Renato Theobaldo na cenografia, Paulinho Maia nos figurinos e Wagner Corrêa na iluminação. Há ainda participações de Nickolle Abreu e Pedro Mello e Cruz, do Circocan.

As sessões acontecem de 12 a 16 de dezembro: de quarta a sábado, às 20h30; e no domingo, às 19h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) e estarão à venda no Disk Ingressos e na bilheteria do teatro a partir das 10h de segunda-feira (24/11).

Novidade do lado de fora

Neste ano, a Prefeitura prepara um palco instalado na área externa do Guaíra. Na segunda-feira (24), será inaugurado o espaço que receberá a estreia de A Inesquecível Fábrica de Emoções, às 19h30, abrindo oficialmente a programação natalina.

O palco faz parte do Natal na Praça Santos Andrade, que também contará com uma segunda estrutura para o espetáculo Abrace o Mundo, a partir de 27 de novembro. A praça receberá ainda decoração especial, atrações interativas, trenzinho elétrico, Casa do Papai Noel e três grandes árvores de Natal iluminadas.

O Natal na Praça Santos Andrade integra o Circuito de Natal do Centro e tem entrada gratuita. A Inesquecível Fábrica de Emoções será apresentado em frente ao Teatro Guaíra até 23 de dezembro.

Serviço

O Quebra-Nozes

Datas: 12 a 16 de dezembro de 2025 (sex-sáb-seg-ter, às 20h30; dom, às 18h)

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), na Rua Conselheiro Laurindo, nº 175, no bairro Centro

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Venda de ingressos: DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra, a partir de segunda-feira (24), às 10h

Bilheteria do Teatro Guaíra: Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro – Curitiba/PR. De segunda-feira a sexta, das 10h às 14h e das 15h às 19h. Em dias de evento, a bilheteria abre com duas horas de antecedência ao horário de início do espetáculo.

A Inesquecível Fábrica de Emoções

Datas: dias 24 (19h30), 25, 26 e 28 de novembro; 1º a 6, 8 a 10 e 21, 22 e 23 de dezembro, sempre às 21h

Local: Em frente ao Teatro Guaíra, na Praça Santos Andrade

Entrada gratuita