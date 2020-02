Estão abertas até o dia 10 de março as inscrições para o reality que vai impulsionar seis startups paranaenses de seis diferentes áreas. Trata-se do Rocket 2020, que chega à sua segunda edição muito maior e com uma proposta diferente: dar uma grande força para startups das áreas do Varejo, Sociedade, Cidades Inteligentes, Estilo de Vida, Agro e Negócios decolarem.

publicidade

O Rocket 2020 é um reality de imersão e neste ano irá reunir 36 startups, seis de cada uma das áreas, que irão contar com um mentoria de executivos renomados em suas áreas. O lançamento do projeto aconteceu na última quinta-feira (19), em um evento realizado na sede da RPC, em Curitiba.

Foto: Priscilla Fiedler

Uma das novidades deste ano é que o programa, que era exclusivamente WEB em 2019, terá mais espaço na TV.

LEIA MAIS – Prefeitura abre licitação de projeto para tapar buraco mais famoso de Curitiba

“As seis equipes finalistas de cada órbita irão para a grande final, junto com mais duas startups selecionadas durante o processo – sendo uma eleita pelo público e outra pelas demais startups”, explicou Ana Carolina Rodrigues, analista de marketing de projetos da RPC. A final será no Viasoft Connect, um dos maiores eventos de inovação colaborativa do país, que irá acontecer no dia 5 de junho. “Lá, uma startup será eleita a grande vencedora”, completou.

>>> Descubra todos os detalhes e o regulamento do Rocket 2020.

Após realizar a inscrição, a startup irá, ao longo de seis semanas, participar de conversas, encontros e dinâmicas com grandes nomes do mercado, que estarão presentes para compartilhar experiências sobre o universo do empreendedorismo e inovação. Após essa intensa preparação, as startups vão a público apresentar suas soluções, disputando pela sua órbita uma vaga na final do desafio.