As Rifas do Bem da ONG Anjo Felipe são um sucesso. Já contamos a batalha do pai José Eduardo Fernandes para dar uma vida melhor para seu filho Felipe, que tem paralisia cerebral e hoje tem 9 anos. Atualmente, dois sonhos de consumo dos amantes do antigomobilismo estão disponíveis para quem gosta de “tentar a sorte”: um Maverick 1977 6 cilindros 4 portas e um Fusca 1979 Bi-color.

>>> A rifa do Maverick (+ R$ 1 mil) custa R$ 55,00. Se você quiser participar, clique aqui.

>>> A rifa do Fusca 77 (+ R$ 1 mil) custa R$ 43,00. Quer participar dessa? Clique aqui!

Ao todo já foram rifados 10 automóveis, incluindo algumas raridades. Foram sete fuscas, duas kombis e um passat, impactando 2.724 pessoas que participaram dos sorteios. “A ONG ajudou até o momento 30 famílias de crianças e jovens com deficiência com os valores arrecadados. A medida que estamos crescendo, mais famílias serão atendidas”, disse José Eduardo, que largou o emprego que tinha na área da TI para se dedicar exclusivamente à ONG.

O processo de regularização da instituição está quase no fim. Atualmente já teve sua ata de fundação publicada em Diário Oficial da União e agora aguarda os trâmites burocráticos finais para liberação do CNPJ, estatuto e composição da diretoria. Com a regularização, outras empresas poderão ajudar no projeto, aumentando ainda mais a lista de pessoas ajudadas com o dinheiro arrecadado.

Um dos próximos objetivos, além de manter a estrutura pessoal e de equipamentos para oferecer ao Felipe um dia a dia menos sofrido, é a construção de um espaço que serviria como sede da ONG, local que também seria usado para expor os carros e prestar atendimento e orientação para as famílias que buscam ajuda. “Esse é o sonho da ONG”, acrescentou José Eduardo.

Sobre o filhão, ele conta que com a dedicação integral a ele e à ONG as coisas estão melhores. “O Felipe está bem e agora estou me dedicando integralmente à ONG e às rifas. Devido a pandemia, ele está fazendo as terapias e fisioterapia em casa, mas também precisa de uma terapeuta ocupacional”, afirmou.

Você pode ajudar e ganhar um carrão!

As rifas podem ser acionadas pelo site https://amigosdofelipe.com.br/. A data dos sorteios (feitos pela Loteria Federal) será marcada após o pagamento de todas as cotas disponíveis (são 1000 no total). Quando isso ocorrer, os participantes serão avisados pelas mídias sociais do projeto e também por um grupo de WhatsApp criado para tratar dos assuntos referentes às rifas.

O interessado acessa o site e reserva os números de sua preferência (os valores variam dependendo do carro, inclusive com promoções para compra de mais números). Após a reserva, o comprador precisa efetuar a transferência (são contas em vários bancos e aplicativos de pagamentos). Em seguida, ele recebe o seu comprovante e tem sua participação confirmada.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (WhatsApp) 41 99519-2458.