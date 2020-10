Para tentar resolver de vez um problema crônico de demora na emissão da carteira de identidade, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) lançou nesta sexta-feira (13) a 2ª Via Fácil, primeira ferramenta do gênero no país, que permite ao cidadão fazer remotamente o pedido de um novo RG. A vantagem é que ele pode enviar uma foto feita com a câmera do próprio celular ou do computador, sem precisar ir até um posto de atendimento.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, afirmou que a medida é mais um resultado positivo do trabalho desempenhado pela PCPR. “Procuramos sempre fornecer o melhor serviço possível ao cidadão paranaense. Atuamos de forma incansável para possibilitar qualidade nas ações desenvolvidas. É um serviço inovador no Estado, que trará muitos benefícios para a população, além da praticidade para todos que necessitem da atualização da foto do RG”, disse.

A solicitação pode ser feita pelo site do Instituto de Identificação. Na aba ‘serviços’, o usuário encontrará o campo ‘carteira de identidade’.

As pessoas que confeccionaram a última carteira de identidade a partir de 2012 e que tiverem pelo menos 16 anos de idade poderão fazer a atualização remota da fotografia. Para os usuários que possuem registro geral emitido antes de 2012, o sistema informará se será possível fazer a 2ª via fácil ou se precisará agendar.

Mas atenção! A necessidade de ir até o posto continuará para aqueles que não possuem os dados de foto e impressões digitais no sistema. A 2ª via fácil tem custo de R$ 36,72. Nos casos de perda e extravio, o cidadão deverá solicitar apenas a reimpressão do documento.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, a modernização do sistema tem o objetivo de prestar serviços cada vez com mais excelência à população. “O objetivo é que todos consigam ter acesso a esses serviços essenciais e, muitas vezes, urgentes, de maneira prática e rápida”, afirma.

Pra desafogar

A 2ª Via Fácil foi desenvolvida pela PCPR e a Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar). A ferramenta permite a uma nova via do documento, inclusive com novo layout, por meio da atualização da foto. O próximo avanço, já planejado, deverá ser o da atualização remota, também, de dados.

Segundo o delegado da Marcus Michelotto, é comum haver demanda para que as pessoas renovem o registro geral por causa da foto antiga. “Apesar de o RGs não ter prazo de validade, os estabelecimentos comerciais, cartórios, bancos e até outros países pedem os documentos atualizados”, explica.

A nova ferramenta oferecerá conforto e agilidade para que o cidadão faça o procedimento. “É um serviço pioneiro, oferecido pelo governo do Estado. Não existe no Brasil essa modalidade e estamos dando um salto para desafogar a demanda de requerentes que temos em nossos postos”, ressalta.