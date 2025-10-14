Revolução na faxina: dicas para limpar mais gastando menos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você sabia que pequenos ajustes na rotina de limpeza podem reduzir em até 30% o consumo de água? E não é só isso: segundo um relatório recente da WifiTalents, práticas sustentáveis podem cortar 15% dos custos operacionais em empresas.

Annayara Vanessa dos Santos, engenheira química da Copapel, dá dicas práticas para economizar produtos e água no dia a dia.

1. Use a quantidade certa de produtos

Um dos erros mais comuns é achar que “quanto mais produto, melhor a limpeza”. Na verdade, o excesso só gera desperdício e dificulta o enxágue, gastando mais água.

Misturar produtos diferentes também é um problema sério – pode causar reações indesejadas, perder eficiência e até colocar sua saúde em risco. E não se esqueça de diluir corretamente os concentrados.

Cada produto precisa de um tempo específico para agir sobre a sujeira ou eliminar microrganismos. Se você não respeita esse tempo, a limpeza fica incompleta e acaba usando mais produto ou reaplicando – puro desperdício. Enxaguar antes da hora também consome mais água sem necessidade. Siga sempre as orientações do fabricante, do rótulo da embalagem.

2. Aposte em produtos multiuso

Produtos multiuso de qualidade são um show. Substituem vários itens específicos, reduzem o número de embalagens, facilitam o armazenamento e diminuem custos. Quando bem formulados, funcionam perfeitamente em diferentes superfícies.

O melhor? Você evita usar vários produtos ao mesmo tempo (o que aumenta o risco de desperdício) e ainda consegue uma limpeza mais rápida, prática e que economiza água.

3. Economize água na limpeza

A forma mais simples de economizar água? Troque a mangueira por balde e pano, ou use um pulverizador. A economia pode chegar a centenas de litros em uma única limpeza.

A recomendação é usar panos de microfibra, que absorvem e removem sujeira com menos necessidade de enxágue. Outra dica é priorizar produtos formulados para demandar pouca ou nenhuma água na remoção.

Ah, e cuidado com o reaproveitamento de água! É um equívoco comum achar que toda água pode ser reutilizada. A água da lavagem de roupas, por exemplo, pode conter resíduos químicos e não deve ser usada em jardins ou superfícies internas. Melhor aproveitar águas mais limpas, como a da chuva, para regar plantas ou lavar áreas externas.

4. Use pulverizadores e borrifadores

Pulverizadores e borrifadores são super eficientes porque distribuem o produto em camadas finas e uniformes, cobrindo uma área maior com menos quantidade. Quando aplicamos direto do frasco, há excesso localizado, desperdício e até manchas.

Para ambientes pequenos e superfícies delicadas, os borrifadores de névoa fina são perfeitos, evitando acúmulo de água. Já em áreas externas ou sujeiras mais pesadas, os borrifadores de jato ajustáveis permitem direcionar melhor a aplicação.

5. Escolha produtos de qualidade

Investir em produtos de qualidade garante eficiência e economia a longo prazo. Quando a gente prioriza apenas o preço ou marcas conhecidas, pode acabar escolhendo itens que não rendem como deveriam, exigindo reaplicações e aumentando o desperdício.

Produtos bons trazem mais segurança, durabilidade e, no final das contas, geram economia real.

A chave para reduzir desperdícios está em alinhar informação e prática. Pequenas mudanças de hábito podem economizar muita água e insumos sem comprometer a qualidade. Seguir as orientações de uso, respeitar as diluições e escolher produtos adequados para cada tipo de limpeza faz toda diferença no resultado final.