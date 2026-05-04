Resultado Lotofácil 3676: Sorteio desta segunda-feira paga R$ 2 milhões

A Lotofácil realiza na noite desta segunda-feira (04/05) o concurso 3676. O prêmio estimado está em R$ 2 milhões, chamando a atenção de apostadores de todo o Brasil. O sorteio ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo.

No último concurso (3675), quatro apostas dividiram a premiação principal e levaram R$ 1.096.429,79 cada, após o ciclo de acúmulo.

Resultado da Lotofácil 3676: Em Instantes.

Como jogar e funcionamento da Lotofácil

Para concorrer, você deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. O prêmio principal é destinado a quem acerta todas as 15 dezenas sorteadas, mas a loteria também distribui valores proporcionais para aqueles que acertam 14, 13, 12 ou 11 números.

Preços das Apostas

O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas na cartela:

15 números: R$ 3,00

R$ 3,00 16 números: R$ 48,00

R$ 48,00 17 números: R$ 408,00

R$ 408,00 18 números: R$ 2.448,00

R$ 2.448,00 19 números: R$ 11.628,00

R$ 11.628,00 20 números: R$ 46.512,00

Probabilidades

A chance de acerto para uma aposta simples (15 números) é de 1 em 3.268.760. No entanto, à medida que o apostador adiciona mais números ao seu jogo, as probabilidades de vitória melhoram expressivamente. Em uma aposta máxima de 20 números, a chance de acerto sobe para 1 em 211.

Como funciona o Bolão

Para quem prefere apostar em grupo ou aumentar as chances de ganho sem gastar muito de forma individual, o Bolão da Caixa é uma ótima alternativa. Na Lotofácil, o valor mínimo dos bolões é de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível formar grupos de 2 a 100 participantes, dependendo da quantidade de apostas realizadas.