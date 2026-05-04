Resultado da Quina 7016: confira os números sorteados nesta segunda (04/05)

O concurso 7016 da Quina realiza o seu sorteio nesta segunda-feira, 04 de maio de 2026. A estimativa de prêmio está fixada em R$ 7,5 milhões, que será destinado para a aposta que acertar as cinco dezenas. O valor acumulou após o último sorteio (concurso 7015), realizado no sábado (02), não registrar ganhadores na faixa principal.

O sorteio ocorre a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo, e você acompanha o resultado aqui.

Resultado da Quina 7016: Em Instantes

Como jogar na Quina?

A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil. O princípio básico é muito simples: o apostador escolhe de 5 a 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80).

Para faturar o prêmio principal, é necessário acertar as 5 dezenas sorteadas. No entanto, a loteria também premia quem acerta 4, 3 ou 2 números (conhecidos, respectivamente, como Quadra, Terno e Duque).

Caso prefira, o apostador também pode utilizar a “Surpresinha”, em que o sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória, ou a “Teimosinha”, que repete o mesmo jogo para os próximos 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e probabilidades

O valor da aposta simples, com 5 números, é de R$ 3,00. À medida que você adiciona mais dezenas ao seu jogo, o custo da aposta sobe, mas a probabilidade de ganhar também aumenta consideravelmente. Veja alguns exemplos de valores e probabilidades:

5 números: R$ 3,00 — Chance de acerto: 1 em 24.040.016

R$ 3,00 — Chance de acerto: 1 em 24.040.016 6 números: R$ 15,00 — Chance de acerto: 1 em 4.006.669

R$ 15,00 — Chance de acerto: 1 em 4.006.669 7 números: R$ 52,50 — Chance de acerto: 1 em 1.144.763

R$ 52,50 — Chance de acerto: 1 em 1.144.763 8 números: R$ 140,00 — Chance de acerto: 1 em 429.286

R$ 140,00 — Chance de acerto: 1 em 429.286 9 números: R$ 315,00 — Chance de acerto: 1 em 190.794

R$ 315,00 — Chance de acerto: 1 em 190.794 10 números: R$ 630,00 — Chance de acerto: 1 em 95.396

R$ 630,00 — Chance de acerto: 1 em 95.396 Até 15 números: R$ 7.507,50 — Chance de acerto: 1 em 8.005

Bolão da Caixa

Se você deseja aumentar as chances de ganhar sem precisar pagar muito alto por apostas múltiplas individuais, pode participar de um Bolão. O Bolão Caixa permite que vários apostadores dividam o custo de uma aposta com mais dezenas e, caso sejam premiados, o valor é dividido proporcionalmente entre as cotas adquiridas. É possível comprar cotas de bolões prontos nas lotéricas ou montar um com amigos e familiares, com valor mínimo estabelecido para cada jogo e cota.

Como receber o prêmio?

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Prêmios até o limite de isenção de imposto de renda também podem ser recebidos via aplicativo Loterias Caixa ou por plataformas digitais como o Mercado Pago. Para apostas feitas de forma online (Loterias Online), o valor pode ser depositado na própria conta da plataforma.