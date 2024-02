Resultado da Lotofácil 3020: confira as 15 dezenas sorteadas desta sexta

A Lotofácil concurso 3020 será sorteada nesta sexta-feira (02) e pode pagar o prêmio de R$ 5 milhões. Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher no mínimo 15 entre os 25 números disponíveis e ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Com sorteios de segunda a sábado.

02, 03, 06, 07, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

A Lotofácil concurso 3019 será sorteada nesta quinta-feira (1º) e pode pagar o prêmio de R$ 1,7 milhão. Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher no mínimo 15 entre os 25 números disponíveis e ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Com sorteios de segunda a sábado.

