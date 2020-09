Após quase três semanas de restrições, os restaurantes e lanchonetes de Curitiba voltam a atender normalmente aos domingos a partir deste final de semana. A mudança foi possível após a secretária de saúde Márcia Huçulak divulgar a troca pela bandeira amarela de alerta para o coronavírus, que entra em vigor a partir deste domingo (27).

publicidade

O novo decreto 1.270, que libera as atividades de bares, lanchonetes, restaurantes, feiras livres e shoppings centers, passa a valer a partir da meia noite deste domingo (27) por 14 dias, e não no começo da semana como seria de praxe. Segundo Márcia Huçulak, a medida pôde ser tomada por conta da diminuição da curva de infecção da Covid-19, que voltou ao patamar de antes do início do pico da doença em meados de julho.

LEIA TAMBÉM – Shoppings e supermercados voltam a abrir aos domingos em Curitiba

O decreto da bandeira laranja, que impôs uma quarentena aos domingos, era para ter acabado há uma semana, mas foi prorrogado por conta da expectativa pelos números de contágio da Covid-19 durante o feriado de 7 de setembro, que levam 14 dias de infecção.

Luciano Bartolomeu, diretor-executivo da seccional Paraná da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-PR), diz que a volta da bandeira amarela já a partir deste final de semana ao invés de segunda-feira é muito bem recebida. Mas as perdas causadas pelos dois últimos domingos fechados serão difíceis de recuperar.

publicidade

O domingo é como o Natal da semana para os restaurantes, eles tiveram muitas perdas nos últimos dois domingos fechados. Não tinha necessidade de fechar sendo que a menos de 10 minutos daqui os estabelecimentos de cidades da região metropolitana funcionaram normalmente”, explica.

Veja o que muda já a partir deste domingo (27) segundo a prefeitura de Curitiba:

Restaurantes, bares e lanchonetes de rua:

Atendimento presencial permitido diariamente das 6h às 23h. Está proibido o funcionamento com música ao vivo.

Restaurantes e lanchonetes em shoppings centers:

Atendimento presencial permitido diariamente, das 12h às 22h.

Restaurantes e lanchonetes em galerias comerciais:

Atendimento presencial permitido diariamente, das 10h às 20h.

Demais serviços de alimentação:

Permitido o atendimento presencial diariamente em horário livre.

A secretária municipal de saúde ressalta que a volta da bandeira amarela está condicionada ao cumprimento do decreto, com a proibição de aglomerações principalmente nos bares — alvo de críticas dela quando as restrições voltaram há três semanas.

O decreto mantém suspenso o funcionamento de atividades de entretenimento ou eventos sociais, com ou sem música de forma eventual ou periódica, como casas de festas, eventos, recepções, circos, cinemas e atividades correlatas.

Segundo a prefeitura, o descumprimento das normas pode acarretar em sanções administrativas e multas de até R$ 8.336,08.