Ressaca marítima pode afetar abastecimento de água no Litoral

A ressaca marítima no Litoral do Paraná está provocando um fenômeno incomum que afeta diretamente o abastecimento de água em Guaratuba. A água do Oceano Atlântico está retornando para dentro do rio Saí-Guaçu, utilizado como manancial pela Sanepar na região. Essa situação alterou significativamente as características da água captada, comprometendo o funcionamento pleno da Estação de Tratamento de Água (ETA) Saí-Guaçu, localizada a cerca de 15 quilômetros do ponto onde o rio deságua no mar.

O gerente da Sanepar no Litoral, Marcos Muniz, explica que sistema de abastecimento da Sanepar naquela cidade funciona de forma integrada, incluindo duas ETAs e dois grandes reservatórios na cidade, nomeados como Brejatuba e Coroados. “Além da ETA Saí-Guaçu, também temos a ETA Morro Grande, que opera em condições normais e está auxiliando o abastecimento de toda Guaratuba, com a distribuição da água tratada em uma ETA sendo direcionada para regiões afetadas pela paralisação da outra ETA”, diz.

+ Leia mais Falta de água pode afetar 31 bairros de Curitiba nesta quinta; veja lista

A situação se agravou na tarde de terça-feira (29), quando o rompimento de uma tubulação afetou o fornecimento de água em diversos bairros da cidade litorânea. Entre as regiões impactadas estão Barra do Saí, Brejatuba, Carvoeiro, Central, Cohapar, Coroados, Eliana, Morro do Cristo, Nereidas e Piçarras.

Para minimizar os transtornos, a Sanepar está enviando caminhões-pipa para as áreas mais críticas. Muniz reforça a importância do uso consciente da água neste momento. “É muito importante que a população use a água de forma econômica, priorizando seu uso para atividades ligadas à alimentação e à higiene”, informa.

O gerente também destaca a necessidade de cada imóvel possuir uma caixa-d’água com capacidade adequada, seguindo as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). “Com um reservatório domiciliar adequado, o imóvel permanece abastecido por no mínimo 24 horas quando existe alguma interrupção na rede pública de água”, orienta o gerente da Sanepar.

Os clientes que precisarem de atendimento podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas por dia, ou pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para utilizar estes canais, é importante ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br