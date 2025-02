Resgate de dinheiro do Nota Curitibana está suspenso; Prefeitura explica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fora do ar

Alguns leitores da Tribuna mandaram mensagem comentando sobre a indisponibilidade do sistema de resgate de créditos do Nota Curitibana, programa que retorna ao consumidor parte dos impostos pagos em serviços na cidade de Curitiba. Por mais de uma vez, em dias diferentes, não foi possível solicitar o saque do dinheiro disponível na conta dos usuários.

“Estou tentando resgatar os créditos da nota curitibana desde o início de janeiro e sempre aparece a mensagem de que o resgate está indisponível. Dei um Google e vi que tem outras reclamações sobre isso no Reclame Aqui”, disse a leitora que preferiu não se identificar.

+ Operação Centro Seguro: Curitiba lança plano inédito contra o crime

Fomos atrás da Prefeitura de Curitiba para entender o que está acontecendo com o sistema de créditos do Nota Curitibana. A assessoria de imprensa enviou uma nota confirmando o problema e a suspensão do serviço, prometendo o retorno dos resgates para a próxima semana.

A nota tranquiliza ainda quem tinha créditos a vencer nos próximos dias.

“A coordenação do programa destaca que a interrupção não trará prejuízo para os participantes do programa, já que todos os créditos não expirados no fim do ano passado e que venceriam em 2025 e 2026 terão prazo de resgate ampliado e valerão até 31 de dezembro de 2027”, diz a nota.