Reportagem da Tribuna inspira livro de estudantes da PUCPR

A reportagem da Tribuna do Paraná sobre as lendas do subterrâneo de Curitiba serviu de inspiração para um dos capítulos do livro-reportagem “Nas Sombras da Cidade”, desenvolvido por estudantes do curso de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). O lançamento da obra acontecerá no dia 6 de novembro (quinta-feira), às 9h, em um evento realizado no campus de Curitiba.

O livro é fruto do trabalho das futuras jornalistas Lara Wilsek, Letícia Seixas, Maria Luiza Baiense, Maria Júlia Neves e Mariana Aquino, que exploram três lendas populares que atravessam o imaginário da cidade. Além das histórias do subterrâneo curitibano, a obra investiga também as lendas do Gato Bóris e da Casa do Burro Brabo, temas que já foram abordados anteriormente pela Tribuna do Paraná.

Segundo Mariana Aquino, uma das autoras, a proposta do livro era abordar o jornalismo investigativo a partir de temas que fazem parte do imaginário popular de Curitiba. “As lendas são aquilo que mantêm uma cidade viva e despertam curiosidade de moradores de outras regiões do país. Vimos a oportunidade de contar de forma imersiva o porquê dessas histórias existirem e revelar as verdades por trás delas”, explica.

Autoras do livro-reportagem. Imagem: Divulgação.

O lançamento acontecerá na sala acústica do bloco vermelho da PUCPR e contará com sorteio especial do livro, brindes e coffee break para os participantes, proporcionando um momento de integração entre público, estudantes e convidados.

O projeto faz parte do trabalho de conclusão de curso das estudantes. Para a avaliação e recepção do livro, o evento contará com a presença de Hugo Tavares, historiador da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), e Rodolfo Stancki, professor da PUCPR e um dos organizadores do livro “O Melhor do Terror dos Anos 80”.

Serviço

Lançamento do livro “Nas Sombras da Cidade”

Data: 6 de novembro (quinta-feira)

Horário: 9h às 10h30

Local: Sala acústica, no térreo do bloco vermelho da PUCPR, localizada na Rua Imaculada Conceição, nº 1155, no bairro Prado Velho

Entrada gratuita