Infraestrutura

Renovação no bairro: Quatro ruas do Boa Vista recebem asfalto novo

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 15/03/26 16h23
Obras de recuperação do asfalto da Rua Francisco Klos, no Boa Vista, entre Fernando de Noronha e Arthur Geronasso. Na foto, o morador Thiago Luiz Schneider. Curitiba, 13/03/2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

Moradores do Boa Vista comemoram a chegada de 835 metros de asfalto novo em folha em quatro ruas do bairro. A Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), está dando um tapa no visual e na estrutura de vias que andavam precisando de uma forcinha.

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As ruas Francisco Klos, Arthur Geronasso, Antônio Gongola e Francisco Balchak são as estrelas dessa renovação. A galera da Smop tá mandando ver com a técnica de reciclagem do asfalto. É tipo um refresh: tiram a camada velha, trituram, misturam com cimento e, voilà, aplicam novas camadas de asfalto.

A previsão é que tudo fique pronto até 15 de abril.

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