Renovação no bairro: Quatro ruas do Boa Vista recebem asfalto novo

Moradores do Boa Vista comemoram a chegada de 835 metros de asfalto novo em folha em quatro ruas do bairro. A Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), está dando um tapa no visual e na estrutura de vias que andavam precisando de uma forcinha.
As ruas Francisco Klos, Arthur Geronasso, Antônio Gongola e Francisco Balchak são as estrelas dessa renovação. A galera da Smop tá mandando ver com a técnica de reciclagem do asfalto. É tipo um refresh: tiram a camada velha, trituram, misturam com cimento e, voilà, aplicam novas camadas de asfalto.
A previsão é que tudo fique pronto até 15 de abril.