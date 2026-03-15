Obras do Novo Inter 2 alteram trânsito no Xaxim a partir de segunda

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A partir das 11h desta segunda-feira (16/03), ruas no bairro Xaxim, em Curitiba, passarão por novas alterações de trânsito devido às obras do Novo Inter 2. A Rua José Rebelato terá sentido único da BR-476 (Linha Verde) para a Francisco Derosso, enquanto a Rua Otacyr Reinaldo Mion terá sentido único da Antônio Rebelatto para a BR-476.

Agentes de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) estarão nos locais para orientar condutores e pedestres, visando garantir a segurança de todos. Em caso de chuva, as mudanças poderão ser adiadas.

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O projeto Novo Inter 2 faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável e prevê a requalificação de mais de 38 km do percurso das linhas Inter 2 e Interbairros II, que transportam cerca de 181 mil passageiros por dia, conectando 28 bairros de Curitiba. A iniciativa conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de US$ 106,7 milhões e contrapartida municipal de US$ 26,7 milhões.

As obras visam modernizar a infraestrutura viária, ampliar a acessibilidade e promover eficiência no transporte coletivo da capital. O Novo Inter 2 também integra o Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê intervenções em áreas como mobilidade urbana, saúde, educação, habitação social, prevenção a enchentes, zeladoria, iluminação pública, trânsito e segurança.