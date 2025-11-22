Renato Freitas fala em armação e diz que tentou proteger filho recém-concebido

Novas imagens de câmeras de segurança mostram que a confusão envolvendo um manobrista e o deputado estadual Renato Freitas (PT) começou bem antes do relatado inicialmente. As primeiras cenas (curtas, e depois em versões estendidas) mostram uma trocação de socos e pontapés de Renato com o manobrista Wesley de Souza Silva, mas a treta começou minutos antes.

Nas novas imagens divulgadas pela defesa de Wesley, Renato tenta atravessar a rua por duas vezes ao lado de uma mulher, mas o trânsito lhes impede. Na segunda tentativa, Wesley sai dirigindo um carro de uma garagem e vai pra rua, passando próximo ao casal. Renato e assusta e fica visivelmente incomodado. Wesley entra num estacionamento logo em seguida, deixando o carro rapidamente, indo em direção ao político. O deputado e um amigo atravessam a rua correndo e a briga começa.

Em uma entrevista coletiva concedida no final da tarde desta sexta-feira, Renato contou a sua versão desta sequência de imagens. Não as questionou (por exemplo, se houve manipulação), não confirmou ter recebido xingamentos racistas e afirmou que agiu – junto com um amigo – em legítima defesa, por se sentir ameaçado e por instinto de proteção à mãe do seu futuro filho.

Negou ter omitido a primeira confusão em suas entrevistas após a briga, disse que não agrediu o manobrista, que ficou apenas olhando a confusão, também disse que não seguiu viagem com o carro, pois os “adversários” ficaram na frente do veículo, o impedindo de seguir, e afirmou que se pudesse voltar no tempo, ao invés de acompanhar o amigo na investida contra o manobrista, apenas recomendaria que ele filmasse a situação.

Renato também afirma que acredita que a situação tenha sido armada, citando, inclusive, que o acusado das agressões segue nas redes sociais um vereador de Curitiba que seria seu adversário político.

Ouça o áudio da entrevista completa no player abaixo:

Nesta sexta-feira (21), o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), afirmou que na segunda enviará os pedidos de cassação que já foram protocolados serão encaminhados ao Conselho de Ética. Renato se disse tranquilo, pois não estava exercendo o mandato na hora da confusão.

