A Sanepar informou nesta segunda-feira (27) que na próxima quinta-feira (30), fará um remanejamento de adutora em Curitiba, que pode afetar o abastecimento de água nos bairros Barreirinha, Ahú, Boa Vista, São Lourenço, Cachoeira e Abranches. O serviço será feito das 8h às 20h, e a previsão é de que a normalização ocorra em torno das 8 horas da manhã de sexta-feira (31).

A orientação é para que os moradores façam uso racional da água, restringindo o consumo para alimentação e higiene pessoal. Podem ficar sem água durante este período, segundo a Sanepar, principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. Uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros permite que uma residência tenha no mínimo 24 horas de abastecimento garantido.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115.

