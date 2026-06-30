Antiga sede da PF ocupada por famílias em Curitiba passa por reintegração de posse

Um prédio localizado na Rua Doutor Faivre, número 1212, no Centro de Curitiba, passa por uma operação de reintegração de posse na manhã desta terça-feira (30). O imóvel, pertencente ao Governo Federal, estava ocupado por cerca de 50 famílias desde o início deste ano.

A ação cumpre uma decisão da Justiça e mobiliza efetivos de segurança e de órgãos municipais. Segundo informações do Bom Dia Paraná, da RPC TV, a reintegração estava prevista para ocorrer em fevereiro, mas havia sido suspensa por decisão judicial. Com a nova autorização, as equipes iniciaram o cumprimento da ordem próximo às 6h.

O imóvel já foi sede de serviços da Prefeitura e da Superintendência Regional da Polícia Federal. No entanto, em 2019, o Executivo optou por devolver o edifício à União após vistorias e análises técnicas. Desde então, o local estava sem utilidade.

O objetivo da desocupação é permitir a demolição do edifício. Por causa da operação, a Rua Doutor Faivre permanece totalmente interditada entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Visconde de Guarapuava. Até o momento, não há previsão para a liberação da via.

Participam da ação policiais militares, equipes da Polícia Federal, servidores da Superintendência de Trânsito (Setran) e representantes de outros órgãos públicos.