Show do Sting em Curitiba bloqueia trânsito em bairro de Curitiba

As ruas próximas da Pedreira Paulo Leminski serão bloqueadas aos trânsito nesta terça-feira (18) com o show do cantor britânico Sting. As interdições parciais começaram a partir das 8 horas, sendo que a Rua João Gava terá bloqueio total a partir das 19h30.

Para auxiliar a segurança do público, monitores de evento farão o bloqueio de algumas ruas, com o apoio e fiscalização da Superintendência de Trânsito. Vale reforçar o bloqueio nas ruas laterais da João Gava, como a Antônio Krainiski (entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correio de Freitas) e a João Gava (entre João Enéas de Sá e a Nilo Peçanha).

Os moradores da região poderão ter acesso às ruas, desde que apresentem credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro.

Turnê 3.0

O show faz parte da turnê “Sting 3.0” . Os portões serão abertos às 16h e a apresentação está prevista para começar às 20h30, com término estimado para as 23h.