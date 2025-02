Bairro de Curitiba terá mudança de sentido em três ruas a partir desta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta terça-feira (18), o bairro Barreirinha, em Curitiba, vai ter uma mudança significativa no trânsito. Três ruas terão seu sentido de circulação alterado. A mudança cria ainda mais vagas de estacionamento no bairro de Curitiba.

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) vai começar a mudança no sentido das ruas a partir das 11h. Confira as mudanças:

Rua Tibério Gracco: Sentido único da Rua Professor Guilherme Butler para a Rua Amantino Martins. Rua Amantino Martins: Fluxo da Rua Tibério Gracco em direção à Rua Voltaire. Rua Voltaire: Circulação da Amantino Martins para a Guilherme Butler.

Para evitar confusão, agentes de trânsito irão orientar os motoristas. A mudança no trânsito do bairro de Curitiba pode ser adiado caso ocorra chuva.

Você sabia? Essas intervenções no trânsito não são decididas do dia para a noite. A Setran explica que faz estudos e análises visando melhorar o fluxo nas regiões. As reclamações e sugestões dos cidadãos, enviadas pela Central 156 e pelo Fala Curitiba, também entram na conta.