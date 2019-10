Foi entregue, na última segunda-feira (28), a reforma do Terminal Capão Raso, no bairro Novo Mundo. Essa foi a primeira grande reforma do terminal, que recebe 122 mil pessoas por dia. A obra custou R$ 300 mil.

De acordo com a Urbanização da Curitiba (Urbs), foram realizadas melhorias como pintura completa, troca de lâmpadas por modelos LED, para maior eficiência energética, substituição de vidros quebrados, manutenção das áreas verdes – pintura da caixa d´água e a reforma da plataforma sentido Centro/bairro. Já a plataforma sentido bairro-Centro deve ser revitalizada no próximo ano.

A reforma no Capão Raso durou cerca de 60 dias. O terminal também teve a cobertura trocada para corrigir problemas de goteiras, infiltrações e ferrugem na estrutura.