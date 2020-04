A rede de farmácias Nissei está oferecendo 45 vagas de trabalho em Curitiba e Região Metropolitana. Os contratos são para farmacêuticos, balconistas e assistentes de caixa, com salários que vão de R$ 1.100 a R$ 3.800 e têm início imediato. De acordo com a rede, as contratações não têm relação direta com a pandemia do novo coronavírus.

LEIA TAMBÉM – Tire dúvidas sobre a MP 927, que muda as regras trabalhistas por causa do coronavírus

Para se candidatar, os interessados devem mandar o currículo para o e-mail recrutamento@drogariasnissei.com.br. Como medida de prevenção ao Covidi-19, o processo seletivo será virtual. Para realizar as entrevistas e evitar aglomerações desnecessárias, a rede pretende utilizar ferramentas de uso virtual.