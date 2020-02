Interessados em preencher uma das 200 vagas abertas pela rede de supermercados Condor Super Center devem participar do processo seletivo na próxima segunda (17) e terça-feira (18), em Curitiba. As vagas são para as lojas da capital e da região metropolitana, em funções como operador de caixa, repositor, empacotador, açougueiro, entre outras.

Para concorrer ao emprego os candidatos devem cadastrar o currículo no site www.condor.com.br/trabalheconosco e, depois, comparecer com documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho) nas lojas Condor Nilo Peçanha e Condor Água Verde na segunda-feira, ou no SINE Centro, na Rua Pedro Ivo, 503, na terça-feira. As entrevistas serão realizadas entre 8h30 e 15h.

As vagas são destinadas para pessoas maiores de 18 anos. De acordo com os recrutadores, o processo seletivo no Condor Água Verde vai contratar colaboradores para o bairro Água Verde. Já no Condor Nilo Peçanha, as contratações serão para o Santa Cândida, Centro Cívico, Boa Vista e região. No SINE, as entrevistas serão para todas as lojas de Curitiba e das cidades da região metropolitana.

Vagas disponíveis

Operador de Caixa

Repositor

Empacotador

Açougueiro

Padeiro

Balconista de Açougue

Balconista de Padaria

Balconista de Confeitaria

Zelador

Fiscal de Loja