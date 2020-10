Na batalha por um emprego? Sua chance de uma colocação no mercado de trabalho pode estar em uma das 100 vagas abertas pela rede de supermercados Condor Super Center, para lojas de Curitiba e da Região Metropolitana. Segundo a empresa, os novos colaboradores serão contratados para as funções operacionais de auxiliar de logística, operador de caixa, repositor e zelador.

Para participar da seleção, que será realizada neste sábado (24), das 8h às 15h, na matriz do Condor, na Avenida Winston Churchill, 2170, no Pinheirinho, os interessados precisam antes cadastrar o currículo no site www.condor.com.br/trabalhe-conosco e após o cadastro, comparecer nesta data e local para a entrevista.

Neste sábado, serão entregues 150 senhas e o atendimento aos candidatos será feito por ordem de chegada. A empresa lembra que é necessário ter documentos como RG, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho em mãos no dia da entrevista.

As vagas são destinadas para pessoas acima de 18 anos e com disponibilidade de horário.