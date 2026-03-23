Recoloca 50+: Feira de empregos em Curitiba valoriza os experientes

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No próximo dia 25, acontece em Curitiba a 5ª edição da Ação Recoloca 50+, uma feira de empregos focada em profissionais com 50 anos ou mais. O evento é uma iniciativa do CEDIVIDA, programa da Associação dos Amigos do HC que busca dar uma forcinha para a galera mais experiente se recolocar profissionalmente.

A feira acontece na sede do CEDIVIDA, no Alto da Glória, e tem vagas para todos os gostos e níveis de escolaridade. Seja no varejo, serviços ou logística, tem oportunidade para quem tem ensino fundamental, médio ou superior. É a chance de mostrar que maturidade e conhecimento técnico são um combo e tanto para as empresas.

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Idalina Cunha, coordenadora do CEDIVIDA, destaca que o Recoloca 50+ é um negócio win-win: “É bom pra quem tá procurando emprego e pra quem tá oferecendo as vagas. A gente tá há três anos nessa missão de conectar empresas que valorizam a experiência com profissionais super qualificados”.

Evalda, de 69 anos, deu a volta por cima graças ao CEDIVIDA. Depois de um período difícil na pandemia, ela conseguiu um trampo como agente de teleatendimento. “Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu sinto o prazer de estar produzindo novamente, de estar viva”, conta ela toda animada.

Além das vagas de emprego – são mais de 800 – o pessoal pode contar com ajuda pra fazer currículo, orientações de saúde e até atendimento odontológico. Empresas como Condor, Muffato, Jacomar e outras estarão lá de braços abertos.

Quer participar? A distribuição de senhas começa às 8h30 e vai até as 15h, com atendimentos rolando até as 17h. O endereço é Av. Agostinho Leão Jr., 320, no Alto da Glória. Mais informações no site cedivida.org.br/recoloca.