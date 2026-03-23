Avon resgata perfumes clássicos da marca em nova coleção

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Alguns clássicos nunca saem de cena, mas se adaptam com o tempo. Pensando nisso, a Avon, que tem 140 anos, lançou a Iconic Collection, com a proposta de relançar ideias do passado de um jeito atual. A nova coleção revisita fragrâncias conhecidas da marca e traz versões atualizadas de perfumes que fizeram sucesso em outras épocas.

O lançamento chega em um momento de transformação da própria marca. A Avon se posiciona como uma FemTech, unindo a velocidade da tecnologia às demandas do universo feminino. Mais ágil, mais digital e conectada com os novos tempos, a marca quer passar de uma tradicional empresa de beleza para um sistema de inovação feito por e para mulheres.

Como parte desse movimento, a Iconic Collection traz de volta fragrâncias que atravessaram gerações e se tornaram parte da memória afetiva de milhares de consumidores. Entre os destaques estão Sweet Honesty Fun, Charisma Magnetic, Topaze Elegant e Toque de Amor Lovely.

Além disso, a coleção ganha um colecionável em edição limitada: o Batom Crystal, que traz a inovação de mudar de cor conforme o pH dos lábios. A novidade chega ao portfólio como parte da celebração desses ícones da marca e estará disponível a partir de maio.

Valores dos perfumes da Avon da Iconic Collection

Os perfumes da coleção estarão disponíveis por meio das Consultoras de Beleza Avon, nas principais perfumarias e no e-commerce oficial da marca.

Sweet Honesty Fun – R$169,90

É uma fragrância que ilumina e aquece qualquer ambiente com seu buquê floral leve e alegre, misturado à doçura potente da flor de baunilha e ao calor do âmbar. Revela o brilho de uma personalidade divertida e espontânea.

Charisma Magnetic – R$169,90

É uma fragrância que impacta na primeira impressão. Carisma e magnetismo transbordam de sua essência floral e se atraem pelo hipnotizante jasmim e pela pureza do lírio do vale.

Topaze Elegant – R$169,90

É uma fragrância que exala confiança e elegância. A pera crocante encontra o brilho sofisticado do Ylang ylang enquanto a Flor de Laranjeira irradia uma feminilidade marcante. Revela o brilho de quem sabe que é referência pela sua personalidade.

Toque de Amor Lovely – R$169,90

É uma fragrância que olha para a vida com lentes cor-de-rosa. A rosa domina o coração floral, onde seu brilho é realçado pela pimenta rosa. O patchouli oferece um toque de conforto para que a fragrância floresça com suavidade. Revela o brilho de quem encanta com seu jeito apaixonado de viver.