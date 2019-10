Os terminais Pinheirinho e Santa Cândida serão os primeiros de Curitiba a ter máquina de recarga de cartão-transporte, novidade anunciada pela prefeitura no início do mês. De acordo com a Urbs, gestora do transporte na capital, os equipamentos de recarga nesses locais começam a funcionar na próxima segunda-feira (30).

A escolha pelos dois terminais para iniciar a operação se dá pelo número de pessoas que passam por cada um deles todos os dias. Diariamente, cerca de 130,3 mil usuários do transporte público passam pelo terminal do Pinheirinho. Já no Santa Cândida, são 39,5 mil. A promessa é de que, quando as máquinas entrarem em operação, haverá uma equipe treinada para auxiliar os passageiros no uso do sistema.

Já a expansão para os demais terminais ainda segue sem prazo definido. Ainda assim, a prefeitura afirma que as máquinas de recarga serão uma realidade nos 22 terminais de ônibus de Curitiba. Ao contrário da rede credenciada, como em lanchonetes e bancas, a recarga nos equipamentos não terá custo e poderá ser feita desde o horário do primeiro ônibus até o último.