Ratinho Jr. e Gusttavo Lima empatam em pesquisa de intenções de votos para presidente

O instituto Paraná Pesquisas divulgou, na manhã desta terça-feira (18), uma pesquisa de intenção de votos para a corrida presidencial de 2026 com nomes de pré-candidatos à Presidência da República. Entre eles está o governador paranaense, Ratinho Junior (PSD), que aparece em um dos cenários estimulados da sondagem de intenção de voto a presidente feita pelo instituto com amostras de todas as regiões do país.

A um ano e oito meses das eleições, no cenário estimulado com Ratinho Junior, o presidente Lula (PT) aparece com 33,8% das intenções de votos, seguido pelo governador do Paraná com 15% da preferência dos entrevistados. O cantor Gusttavo Lima, que está construindo caminho para se filiar ao União Brasil, tem 13% das intenções dos eleitores.

Nesse cenário, também aparecem o ex-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) com 9,8% e o governador goiano Ronaldo Caiado (União Brasil), que acumulou 6,5% das respostas. Os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e do Pará, Helder Barbalho (MDB), tiveram 3,6% e 1,4% da preferência dos eleitores, respectivamente.

Na articulação entre os governadores da ala da direita, Ratinho Junior é cotado como um dos nomes para lançar candidatura a presidente na disputa eleitoral de 2026, quando Lula deve tentar aquele que seria o quarto mandato dele no cargo. Por conta da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta reverter a situação na Justiça Eleitoral, a direita brasileira tem procurado alternativas, principalmente com os nomes de governadores com alta aprovação nos estados, como Ratinho Junior, Caiado e Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Um dos cenários estimulados da pesquisa também avaliou a intenção de voto no governador de São Paulo, caso ele seja a escolha da direita para disputar a presidência da República. Tarcísio teve 21,9% das intenções de votos contra 34,1% de Lula.

“O Brasil é maior que a polarização”, diz Ratinho Junior

Questionado sobre as eleições de 2026 durante a realização do evento agropecuário Show Rural, na semana passada, o governador Ratinho Junior avaliou como positiva a apresentação de mais nomes para a disputa presidencial e declarou que “o Brasil é maior que a polarização”. No entanto, o governador do Paraná não confirmou se será candidato a presidente no próximo ano. Ratinho Junior pode optar por lançar a candidatura ao Senado pelo estado paranaense, que terá duas cadeiras em disputa.

Na pesquisa de intenção de voto a presidente divulgada nesta terça-feira, Ratinho Junior lidera o cenário estimulado com 33,6% contra 21,9% de intenções de votos para Lula no recorte específico entre eleitores da Região Sul do país. O governador paranaense também se destaca pelo apoio dos evangélicos. Ratinho Junior foi escolhido por 19,5% dos entrevistados do segmento, em recorte no qual então ficou tecnicamente empatado na liderança com Lula, que somou 22,1%.

Por outro lado, Ratinho Junior caiu para 8,1% das intenções de votos no Nordeste, atrás de Lula, Gusttavo Lima e Ciro Gomes. Na amostra “Norte + Centro-Oeste”, o governador do Paraná fica atrás do atual presidente e do cantor de música sertaneja com 11,2% da preferência do eleitorado.

O resultado aponta para a necessidade de Ratinho se tornar um nome político nacional mais conhecido até as eleições presidenciais de 2026, desafio que também deve ser superado por outros governadores. No cenário espontâneo, Ratinho Junior teve 0,2% das intenções de votos.

Neste recorte, Tarcísio foi o governador com melhor desempenho, com a preferência de 1,3% dos entrevistados. A simulação espontânea foi altamente polarizada por Lula e Bolsonaro, empatados tecnicamente com 19% e 17,6% das intenções de votos, respectivamente.

Metodologia: O Paraná Pesquisas realizou as entrevistas entre os dias 13 e 16 de fevereiro. O grau de confiança é de 95% com margem de erro estimada de 2,2 pontos percentuais para os dados gerais coletados no país. Para o estrato da Região Sudeste foram realizadas 848 entrevistas. Na Região Nordeste foram 558 entrevistados e no estrato da Região Norte + Centro-Oeste foram 303 entrevistas. Na Região Sul, o instituto de pesquisa ouviu 301 entrevistados.

Por que Tribuna e Gazeta do Povo publicam pesquisas eleitorais

Tribuna e Gazeta do Povo publicam, há anos, pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Tais levantamentos fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

Métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar no resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Pesquisas publicadas nas últimas eleições, por exemplo, apontaram discrepâncias relevantes em relação ao resultado apresentado na urna. Feitos esses apontamentos, os jornais do GRPCOM consideram que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.