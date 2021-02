O homem que agrediu um funcionário de um mercado no bairro São Braz, em Curitiba, no domingo (31), com um skate foi ouvido pela Polícia Civil e vai ter que explicar o ocorrido diante de um juiz. O agressor se recusou a usar a máscara de proteção e machucou o gerente Luiz Fernando Rodrigues, que precisou levar cinco pontos no rosto após a agressão. Veja aqui a foto.

publicidade

De acordo a Polícia Civil, o rapaz tem 24 anos e prestou depoimento na segunda-feira (01). Assinou um termo circunstanciado e vai aguardar a audiência, marcada para o dia 28 de outubro. Segundo informações dos funcionários, o cliente teria ido ao mercado comprar refrigerante, quando foi avisado pelo subgerente do uso da máscara. Antes de ir embora, o rapaz de um golpe com um skate no rosto do funcionário. A vítima foi levada ao hospital com cortes no rosto. O agressor não foi identificado.

Funcionária morreu após briga

Em abril de 2020, uma fiscal do hipermercado Condor, em Araucária, na região metropolitana, morreu baleada após uma confusão envolvendo um cliente que se recusou a usar máscara de proteção facial.

O empresário Danir Garbossa, de 58 anos, se recusou a entrar no mercado de máscara. Ele chegou a agredir o segurança do supermercado. Durante a confusão, a arma do segurança disparou e atingiu Sandra, que morreu no local. O empresário foi preso e responde por homicídio, lesão corporal e infração de medida sanitária.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *