Um funcionário de um supermercado no bairro São Braz, em Curitiba, foi agredido por um cliente no final da manhã de domingo (31). O subgerente do local teria pedido para que o cliente colocasse máscara, mas foi agredido com um skate.

LEIA TAMBÉM – Centenas se aglomeram no Largo da Ordem no 1º final de semana de bandeira amarela

Segundo informações dos funcionários, o cliente teria ido ao mercado comprar refrigerante, quando foi avisado pelo subgerente do uso da máscara. Antes de ir embora, o rapaz de um golpe com um skate no rosto do funcionário. A vítima foi levada ao hospital com cortes no rosto. O agressor não foi identificado.

Funcionária morreu após briga

Em abril, uma fiscal do hipermercado Condor, em Araucária, na região metropolitana, morreu baleada após uma confusão envolvendo um cliente que se recusou a usar máscara de proteção facial.

O empresário Danir Garbossa, de 58 anos, se recusou a entrar no mercado de máscara. Ele chegou a agredir o segurança do supermercado. Durante a confusão, a arma do segurança disparou e atingiu Sandra, que morreu no local. O empresário foi preso e responde por homicídio, lesão corporal e infração de medida sanitária.