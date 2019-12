Um rapaz de 25 anos morreu na hora e uma mulher acabou ferida após um grave acidente registrado em um trecho da Linha Verde, em cima do Viaduto do Tarumã, na noite desta segunda-feira (16). Chovia bastante no local do acidente, que aconteceu logo após um trecho de curva da Linha Verde. O trecho em que ocorreu o acidente fatal é complicado e já foi palco para outros acidentes. Recentemente, inclusive, um motociclista acabou sendo ejetado para baixo do viaduto após ser fechado.

Segundo informações do local, o motorista de um dos carros segua sentido Atuba quando perdeu o controle e acabou invadindo a pista contrária, vindo a bater de frente contra o outro carro, onde estava a mulher. O rapaz morreu na hora e mulher foi encaminhada ao hospital com ferimentos moderados, sem risco de morte.

O trecho onde ocorreu o acidente deve passar por uma grande obra. Segundo a prefeitura de Curitiba, o Viaduto odo Tarumã, que chegou a ser vistoriado por engenheiros recentemente, deverá se transformar em um viaduto triplo. Entenda como vai ser esta obra.

Outro um pouco antes

Pouco antes deste grave acidente, outra colisão acabou sendo registrada também na Linha Verde, a cerca de 200 metros do acidente fatal. Outros dois carros acabaram se acidentando e gerando danos materiais.

O corpo do rapaz, ainda não identificado, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba.