Nesta segunda-feira (13) a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 5169 da Quina. Os globos da sorte do Espaço Loterias, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, sortearam as cinco dezenas que podem pagar cerca de R$ 3.500.000,00.

continua depois da publicidade

+ Leia mais: Ganhou na loteria? Saiba como garantir que só você possa sacar o prêmio!

Resultado Quina 5169

23, 32, 65, 72 e 79.