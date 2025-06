Quina de São João paga o maior prêmio da história da modalidade neste sábado

A expectativa cresce entre os curitibanos para o sorteio da 15ª edição da Quina de São João, que promete agitar a noite deste sábado, 28 de junho. Com um prêmio estimado em impressionantes R$ 250 milhões, este concurso especial está prestes a entrar para a história como o maior já oferecido na modalidade.

O sorteio acontecerá a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e os moradores da capital paranaense poderão acompanhar o resultado da Quina de São João em tempo real através do site da Tribuna.

Uma característica que torna a Quina de São João ainda mais atraente é a garantia de que o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte os cinco números, o valor será distribuído entre os ganhadores da faixa seguinte, aumentando as chances de premiação.

Quanto rende o prêmio da Quina de São João na poupança?

Para os sonhadores que já fazem planos com o possível prêmio, vale ressaltar: se aplicado integralmente na poupança, o montante renderia aproximadamente R$ 1,7 milhão no primeiro mês.

Como apostar na Quina de São João?

As apostas podem ser realizadas até as 18h do dia do sorteio, seja nas tradicionais casas lotéricas espalhadas por Curitiba, pelo portal Loterias Caixa ou através do aplicativo. Uma aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50.

Dá pra fazer bolão para a Quina de São João?

Para quem prefere aumentar as chances apostando em grupo, o Bolão Caixa é uma opção interessante. As lotéricas oferecem cotas de bolões organizados, com uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.

Como resgatar prêmio da loteria e da Quina de São João?

É importante lembrar que prêmios acima de R$ 2.428,80 só podem ser resgatados nas agências da Caixa. O bilhete é ao portador, mas pode ser nominado com o nome completo e CPF do ganhador no verso.

Cuidado com o prazo, se não…

Os apostadores devem ficar atentos ao prazo de 90 dias após o sorteio para resgatar os prêmios. Passado esse período, os valores não reclamados são destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

