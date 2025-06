Quina de São João: R$ 230 milhões em jogo no maior prêmio da história do concurso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Quina de São João 2025 promete agitar os apostadores de Curitiba e de todo o Brasil com um prêmio histórico de R$ 230 milhões, o maior valor já oferecido de todas as 15 edições do concurso especial.

As apostas já estão liberadas para o sorteio que acontece no próximo sábado (28), a partir das 20h. E você não vai perder nada: o resultado será transmitido em tempo real aqui na Tribuna.

A boa notícia para quem está com o bilhete na mão é que a Quina de São João não acumula. Se ninguém cravar as cinco dezenas, o prêmio desce para os acertadores de quatro números, e assim por diante, seguindo as regras da modalidade.

O resultado da Quina de São João concurso 6760 sai no sábado.

Para ter ideia do tamanho desse prêmio: caso um único felizardo leve a bolada e aplique tudo na poupança, o rendimento no primeiro mês chegaria a aproximadamente R$ 1,5 milhão. Uma verdadeira fortuna caindo mensalmente na conta!

A aposta mínima da Quina de São João, com cinco números marcados, sai por R$ 2,50.

Como jogar na Quina de São João?

Na Quina de São João o apostador deve:

Marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante

Surpresinha: deixe que o sistema escolha todos os números para você.

Teimosinha: concorra com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Ganhe prêmios: Os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números são premiados.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉