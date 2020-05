Um restaurante de Curitiba fez algo inusitado: não só elogiou, mas também pagou R$ 300 em um anúncio nas mídias sociais para ajudar uma galeteria instalada há 30 anos na Avenida das Torres, em Curitiba. O Macarrão Curitiba, que trabalha com fastfood de massas, decidiu fazer um baita elogio para a Galeteria Caxias, especializada em galetos com acompanhamentos italianos como polenta frita, macarrão, entre outros. “Meu macarrão parece um pote de bosta perto do dele”, disse o empresário na postagem.

Fernando Zolet é empresário também do ramo da gastronomia e decidiu dar uma força para o restaurante que tanto gosta. “Eu sempre gostei dos caras, mas não fiquei com pena. Eles sempre foram legais comigo. Sou cliente deles antes mesmo de eu nascer e o movimento estava baixíssimo, preocupante”, disse Fernando, através do perfil do Macarrão Curitiba no Facebook. Fernando brincou a respeito de uma segunda intenção por trás da postagem. “Deu aquele medo de eles fecharem e de eu ficar sem o meu galetinho”, brincou. A postagem tinha, até o final na manhã desta sexta-feira, 586 comentários e 352 compartilhamentos.

Os elogios não pararam por aí. “A foto que eu coloquei no post é real, eu mesmo tirei com o celular. A comida é bonita, aqueles caras têm o meu respeito. Me inspirei neles, queria roubar a receita daquele macarrão caseiro”, brincou o empresário, que criou nove meses atrás o restaurante Macarrão. “Queria fazer um negócio do meu jeito, com a minha cara, sendo eu mesmo. Bom, barato, sem enrolação e sem gourmetização no preço”, disse.

Confira o post abaixo:

Posted by Macarrão Curitiba on Wednesday, May 27, 2020

Post já deu resultados

Lourenço Zanotto é quem comanda a Galeteria Caxias, localizada na Avenida das Torres, na região do Jardim das Américas. Desde a publicação o movimento já aumentou. “Tenho que agradecer a ele. A gente não pediu nada em troca e ele fez por conta. É cliente há anos e isso já deu repercussão”, disse o proprietário que veio de Caxias do Sul em meados de 1991 para implantar a galeteria em Curitiba. A sopa de capeletti, por sinal, está sendo a mais pedida nesta época de frio.

Confira alguns destaques da Galeteria Caxias:

Foto: Reprodução/Facebook Galeteria Caxias